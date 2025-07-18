У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

Братська лікарня. Фото з сайту лікарні

У селищі Братське на Миколаївщині капітально відремонтують протирадіаційне укриття, розташоване на території Братської лікарні.

Про це, як пишуть «МикВісті», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Відповідну закупівлю на 3 мільйони 695 тисяч 578 гривень оголосила Братська селищна рада. Роботи виконуватимуться в приміщенні укриття за адресою вулиця Лесі Українки, 49. Завершити капремонт підрядник має до 15 грудня 2025 року.

Скриншот тендеру з ProZorro

Згідно з тендерною специфікацією, підрядник проведе демонтаж старих елементів, утеплить підлогу, встановить металопластикові двері, зробить оздоблення стін і стелі з використанням протигрибкових матеріалів. Також у сховищі облаштують водопостачання та каналізацію, систему опалення, встановлять бойлери, гідроакумулятори, фекальні насоси та електрообладнання. У документації зазначено, що всі роботи мають відповідати чинним будівельним нормам.

Учасники мають змогу до 28 липня подати свої пропозиції. Аукціон проведуть 29 липня.

Ремонт у укриттях лікарень Миколаївської області

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві будують захисні споруди в двох обласних лікарнях. Вартість робіт склала 145 мільйонів гривень, які частково надійшли з держбюджету.

Нагадаємо, що для будівництва трьох захисних споруд у трьох медичних установах Миколаївської області виділять майже 193 мільйони гривень. Мова йде про Миколаївську обласну дитячу клінічну лікарню, Миколаївську обласну клінічну лікарню та Госпіталь ветеранів війни. Під час сесії Миколаївської обласної ради депутати внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, додавши ремонт укриттів у вищезазначених лікарнях.

До цього депутати Миколаївської обласної ради висловили бажання перевірити стан захисних споруд в медичних закладах. Водночас на території обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.

Також відомо, що у Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва планують облаштувати найпростіше укриття. Ці роботи коштуватимуть 3,9 мільйона гривень.