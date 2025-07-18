  • пʼятниця

    18 липня, 2025

  • 26.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Братському планують за ₴3,6 млн відремонтувати протирадіаційне укриття в лікарні

Братська лікарня. Фото з сайту лікарніБратська лікарня. Фото з сайту лікарні

У селищі Братське на Миколаївщині капітально відремонтують протирадіаційне укриття, розташоване на території Братської лікарні.

Про це, як пишуть «МикВісті», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Відповідну закупівлю на 3 мільйони 695 тисяч 578 гривень оголосила Братська селищна рада. Роботи виконуватимуться в приміщенні укриття за адресою вулиця Лесі Українки, 49. Завершити капремонт підрядник має до 15 грудня 2025 року.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Згідно з тендерною специфікацією, підрядник проведе демонтаж старих елементів, утеплить підлогу, встановить металопластикові двері, зробить оздоблення стін і стелі з використанням протигрибкових матеріалів. Також у сховищі облаштують водопостачання та каналізацію, систему опалення, встановлять бойлери, гідроакумулятори, фекальні насоси та електрообладнання. У документації зазначено, що всі роботи мають відповідати чинним будівельним нормам.

Учасники мають змогу до 28 липня подати свої пропозиції. Аукціон проведуть 29 липня.

Ремонт у укриттях лікарень Миколаївської області

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві будують захисні споруди в двох обласних лікарнях. Вартість робіт склала 145 мільйонів гривень, які частково надійшли з держбюджету.

Нагадаємо, що для будівництва трьох захисних споруд у трьох медичних установах Миколаївської області виділять майже 193 мільйони гривень. Мова йде про Миколаївську обласну дитячу клінічну лікарню, Миколаївську обласну клінічну лікарню та Госпіталь ветеранів війни. Під час сесії Миколаївської обласної ради депутати внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, додавши ремонт укриттів у вищезазначених лікарнях.

До цього депутати Миколаївської обласної ради висловили бажання перевірити стан захисних споруд в медичних закладах. Водночас на території обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.

Також  відомо, що у Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва планують облаштувати найпростіше укриття. Ці роботи коштуватимуть 3,9 мільйона гривень. 

Останні новини про: Медицина

Польща допомогла відкрити нові амбулаторії у двох селах на Херсонщині
У Гуріївці на Миколаївщині відремонтують амбулаторію за ₴2,9 млн
За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини
Реклама

Читайте також:

новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук

Останні новини про: Медицина

За тиждень на Миколаївщині народилося 72 дитини
У Гуріївці на Миколаївщині відремонтують амбулаторію за ₴2,9 млн
Польща допомогла відкрити нові амбулаторії у двох селах на Херсонщині

На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки: постраждав один із водіїв

Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа