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В Україні спростили відкриття аптек у селах і прифронтових регіонах

Одна із аптек у Миколаєві. Фото: Facebook/Управління поліції охорониОдна із аптек у Миколаєві. Фото: Facebook/Управління поліції охорони

В Україні спростили вимоги до відкриття аптек у селах та прифронтових регіонах, щоб зробити ліки доступнішими.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Тепер на посаду завідувача аптеки чи його заступника зможуть брати людей з дипломом фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Фармація» — навіть без досвіду роботи. А також — медсестер, які мають відповідний сертифікат.

На інших територіях ці посади й надалі обійматимуть лише спеціалісти з дипломом магістра і досвідом роботи від двох років, або з дипломом фахового молодшого бакалавра — для аптечних пунктів.

Ще одна важлива зміна — аптеки зможуть працювати навіть після обстрілів, якщо приміщення незначно пошкоджене і це не впливає на безпечне зберігання ліків.

Уряд також вніс інші зміни, щоб уникнути монополій та зробити ліки більш доступними і за справедливими цінами.

Нагадаємо, що з липня всі українські аптеки мають обов’язково долучитися до державної програми «Доступні ліки». У разі відмови — їм загрожує втрата ліцензії.

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