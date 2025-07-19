В Україні спростили відкриття аптек у селах і прифронтових регіонах
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- Альона Коханчук
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15:24, 19 липня, 2025
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В Україні спростили вимоги до відкриття аптек у селах та прифронтових регіонах, щоб зробити ліки доступнішими.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Тепер на посаду завідувача аптеки чи його заступника зможуть брати людей з дипломом фахового молодшого бакалавра зі спеціальності «Фармація» — навіть без досвіду роботи. А також — медсестер, які мають відповідний сертифікат.
На інших територіях ці посади й надалі обійматимуть лише спеціалісти з дипломом магістра і досвідом роботи від двох років, або з дипломом фахового молодшого бакалавра — для аптечних пунктів.
Ще одна важлива зміна — аптеки зможуть працювати навіть після обстрілів, якщо приміщення незначно пошкоджене і це не впливає на безпечне зберігання ліків.
Уряд також вніс інші зміни, щоб уникнути монополій та зробити ліки більш доступними і за справедливими цінами.
Нагадаємо, що з липня всі українські аптеки мають обов’язково долучитися до державної програми «Доступні ліки». У разі відмови — їм загрожує втрата ліцензії.
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