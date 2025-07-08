НСЗУ: аптеки, які не приєднаються до «Доступних ліків», можуть закрити

З липня всі українські аптеки мають обов’язково долучитися до державної програми «Доступні ліки». У разі відмови — їм загрожує втрата ліцензії.

Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак в ефірі телемарафону 8 липня.

Контролем за дотриманням умов займається Держлікслужба. За словами Наталії Гусак, аптеки, які не уклали договір із НСЗУ, можуть спершу отримати припис, а якщо не усунуть порушення — втратять ліцензію.

На сьогодні у системі охорони здоров’я зареєстровано 3154 суб’єкти, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів. Із них 1966 вже приєдналися до програми, а понад 1700 вже відпустили щонайменше один електронний рецепт.

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Загалом препарати за «Доступними ліками» можна отримати у понад 16,5 тисячах аптечних пунктів.

Також у програмі планується розширення переліку препаратів. У серпні з’являться ліки для вагітних, а в жовтні — гормональні засоби для лікування раку молочної залози.

Для зручності пошуку препаратів Наталія Гусак порадила користуватися чат-ботом «Спитай Гриця».

Нагадаємо, що у Миколаєві вже понад 150 тисяч пацієнтів скористалися державною програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості. Програма охоплює найпоширеніші хронічні захворювання, зокрема: серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, епілепсія.