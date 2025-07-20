В Одесі демонтують кілька зруйнованих після обстрілів будинків: які саме

Зруйнований будинок під час російської атаки, який планують демонтувати. Фото: «Суспільне»

Вісім одеських будинків, які зазнали руйнувань через російські атаки, демонтують — три з них повністю, п’ять частково.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради 17 липня, пишуть «МикВісті».

Частково буде демонтовано п’ять будинків: чотири — біля вокзалу, один — на вулиці Середній. Інші доведеться демонтувати повністю — вони не підлягають відновленню. Це, зокрема, будинок на Новосельського та частина іншого будинку на цій вулиці, а також приватний будинок на Виноградній.

Їхні мешканці зможуть звернутися за компенсацією через програму єВідновлення та отримати житлові сертифікати для придбання нового житла, кажуть у міській раді. Решту пошкоджених будинків, кажуть там, допомагатиме відновлювати місто.

Реклама

Як повідомив заступник директора департаменту з благоустрою міста Євген Денісов, підставою для знесення стали технічні висновки щодо стану будинків і рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС при Одеській ОВА.

— Вчора був погоджений перелік об'єктів, які підлягають демонтажу. Сьогодні департамент з благоустрою визначено замовником робіт. Далі — обиратимемо підрядника, — сказав він.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».