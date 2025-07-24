До України повернули 50 миколаївських морпіхів з російського полону
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
10:35, 24 липня, 2025
-
У середу, 23 липня, під час дев’ятого етапу обміну з російського полону до України повернули миколаївських морських піхотинців.
Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
За даними начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма вдалось повернути 50 піхотинців.
Серед звільнених — важкопоранені та тяжкохворі військові, а також морпіхи, які брали участь в обороні Маріуполя та провели в полоні понад три роки.
«На рідній землі воїнів зустріла патронатна служба бригади. Попереду наших побратимів чекає лікування, реінтеграція та інші адаптаційні заходи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.
Останні новини про: Миколаївські морпіхи