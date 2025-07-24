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До України повернули 50 миколаївських морпіхів з російського полону

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

У середу, 23 липня, під час дев’ятого етапу обміну з російського полону до України повернули миколаївських морських піхотинців. 

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

За даними начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма вдалось повернути 50 піхотинців.

Серед звільнених — важкопоранені та тяжкохворі військові, а також морпіхи, які брали участь в обороні Маріуполя та провели в полоні понад три роки.

«На рідній землі воїнів зустріла патронатна служба бригади. Попереду наших побратимів чекає лікування, реінтеграція та інші адаптаційні заходи», — йдеться у повідомленні.

Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП
Миколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМПМиколаївські морпіхи повернулися з російського полону. Фото: 36 ОБрМП

Нагадаємо, Україна та Росія провели дев’ятий етап обміну полоненими в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

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