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На Барбадосі знайшли найменшу у світі змію, яку вважали вимерлою

Науковці підтвердили існування найменшої змії у світі. Фото: RE:WILDНауковці підтвердили існування найменшої змії у світі. Фото: RE:WILD

На острові Барбадос науковці знову виявили барбадоську ниткоподібну змію — один із найменших видів рептилій у світі. Вона вважалась вимерлою протягом останніх 20 років.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву організації Re:wild.

Знахідку зробили навесні 2025 року під час експедиції Міністерства навколишнього середовища Барбадосу. Керівник проєкту Коннор Блейдс під час польових робіт помітив під каменем маленьку змію, зовні схожу на черв’яка. Він помістив її в невелику банку з ґрунтом і листям і доставив до лабораторії для подальшого вивчення.

Під мікроскопом дослідник виявив характерні для виду ознаки: бліді жовті лінії на спині, бічне розташування очей і луску на носі. Це дозволило підтвердити, що виявлений вид — барбадоська ниткоподібна змія (Tetracheilostoma carlae), вперше описана у 2008 році професором С. Блером Хеджесом.

Вчені офіційно оголосили, що цей вид вважається «заново відкритим». Водночас науковці висловлюють занепокоєння, що через зменшення лісів на Барбадосі змія може втратити своє природне середовище.

Цей вид рептилій — неотруйний, сліпий, живе під землею, харчується термітами та мурахами, відкладає одне яйце. Дорослі особини досягають приблизно 10 сантиметрів у довжину.

Нагадаємо, раніше науковці виявили, що деякі мурахи ампутують кінцівки пораненим товаришам, щоб врятувати їм життя, причому ампутацію завжди проводять самиці. Вони здатні визначити тип рани та відповідним чином підлаштувати своє лікування.

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