В Одесі розбили меморіальну дошку брату Пушкіна
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- Даріна Мельничук
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14:55, 25 липня, 2025
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Вранці 25 липня в соціальних мережах з’явилася інформація про знищення меморіальної дошки Льву Пушкіну — брату російського поета Олександра Пушкіна. Табличка була встановлена на фасаді готелю «Пасаж» в центрі Одеси.
Як повідомили в громадській організації «Деколонізація. Україна», дошка впала внаслідок сильного вітру.
«У середмісті Одеси дуже сильний вітер знищив дошку брату Пушкіна. Невже і головний Пушкін під загрозою?)», — йдеться в дописі.
Голова «Деколонізації. Україна» Вадим Поздняков у коментарі Суспільному уточнив, що пам’ятну дошку нещодавно демонтували, і додав, що процес очищення публічного простору триває.
«Щоб не нашкодити процесу, можу сказати, що вона була демонтована нещодавно, і що це натяк міській владі: сильний вітер може дістатися й до погруддя», — зазначив Вадим Поздняков.
Нагадаємо, Миколаївська міська рада планує передати на баланс області демонтовані елементи пам’ятників та стел. Далі їх передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
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