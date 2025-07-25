В Одесі розбили меморіальну дошку брату Пушкіна

Вранці 25 липня в соціальних мережах з’явилася інформація про знищення меморіальної дошки Льву Пушкіну — брату російського поета Олександра Пушкіна. Табличка була встановлена на фасаді готелю «Пасаж» в центрі Одеси.

Як повідомили в громадській організації «Деколонізація. Україна», дошка впала внаслідок сильного вітру.

«У середмісті Одеси дуже сильний вітер знищив дошку брату Пушкіна. Невже і головний Пушкін під загрозою?)», — йдеться в дописі.

Розбита меморіальна дошка брату Пушкіна в Одесі. ГО «Деколонізація. Україна» Розбита меморіальна дошка брату Пушкіна в Одесі. ГО «Деколонізація. Україна»

Голова «Деколонізації. Україна» Вадим Поздняков у коментарі Суспільному уточнив, що пам’ятну дошку нещодавно демонтували, і додав, що процес очищення публічного простору триває.

«Щоб не нашкодити процесу, можу сказати, що вона була демонтована нещодавно, і що це натяк міській владі: сильний вітер може дістатися й до погруддя», — зазначив Вадим Поздняков.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада планує передати на баланс області демонтовані елементи пам’ятників та стел. Далі їх передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.