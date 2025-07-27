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В аеропорту Петербурга через загрозу атаки дронів скасували або затримали близько 100 рейсів

Через загрозу дронів в Петербурзі затримано 100 рейсів. Фото: BazaЧерез загрозу дронів в Петербурзі затримано 100 рейсів. Фото: Baza

Вранці 27 липня в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі скасували або затримали близько 90 рейсів через загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на дані онлайн-табло летовища. Згідно з ним, останній рейс прибув до Пулково о 7:00, а останній вилетів о 6:10.

Губернатор Ленінградської області заявив про небезпеку дронів у повітряному просторі регіону та попередив про можливе зниження сигналу мобільного інтернету. Згодом він повідомив, що російські засоби протиповітряної оборони нібито збили понад десять безпілотників.

За даними ЗМІ, рейс з Уфи до Санкт-Петербурга перенаправили до московського аеропорту Шереметьєво. Пасажирів не випускають із літака вже кілька годин — їм видають лише воду.

Нагадаємо, що цього року Україна має намір передати на фронт понад 4 мільйони безпілотників. Уже доставлено близько 1,5 мільйона дронів — через державні закупівлі та напряму військовим підрозділам.

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