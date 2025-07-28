Україна вперше отримає азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом

Україна вперше почала імпорт азербайджанського газу. Ілюстраційне фото: Нафтогаз

Група «Нафтогаз» підписала першу угоду про закупівлю газу з Азербайджану, постачання якого здійснюватиметься через Болгарію та Румунію.

Про це повідомили у пресслужбі НАК «Нафтогаз України».

Вперше укладено угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, за якою азербайджанський газ постачатимуть Трансбалканським газопроводом — від Болгарії через територію Румунії до кордону України.