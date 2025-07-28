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Україна вперше отримає азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом

Ілюстраційне фото: НафтогазУкраїна вперше почала імпорт азербайджанського газу. Ілюстраційне фото: Нафтогаз

Група «Нафтогаз» підписала першу угоду про закупівлю газу з Азербайджану, постачання якого здійснюватиметься через Болгарію та Румунію.

Про це повідомили у пресслужбі НАК «Нафтогаз України».

Вперше укладено угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, за якою азербайджанський газ постачатимуть Трансбалканським газопроводом — від Болгарії через територію Румунії до кордону України.

«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала експорт власного біометану до Європи, оформивши відповідну декларацію через енергетичну митницю Держмитслужби. 

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