Україна вперше отримає азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом
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- Даріна Мельничук
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13:00, 28 липня, 2025
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Група «Нафтогаз» підписала першу угоду про закупівлю газу з Азербайджану, постачання якого здійснюватиметься через Болгарію та Румунію.
Про це повідомили у пресслужбі НАК «Нафтогаз України».
Вперше укладено угоду з компанією SOCAR Energy Ukraine, за якою азербайджанський газ постачатимуть Трансбалканським газопроводом — від Болгарії через територію Румунії до кордону України.
«Це невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України», — сказав голова правління Нафтогаз Сергій Корецький.
Раніше повідомлялось, що Україна розпочала експорт власного біометану до Європи, оформивши відповідну декларацію через енергетичну митницю Держмитслужби.
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