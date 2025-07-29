Громада заявила про критичне обміління річки Березань на Миколаївщині: стався масовий мор риби

Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада

У Миколаївській області стався масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне. До цього у сільській раді заявили про критичне обміління річки Березань.

Ситуацію з загибеллю риби зафіксували фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, повідомили у Нечаянській територіальній громаді.

«Причина — нестача кисню внаслідок тривалої спеки та перегріву води. Загинули представники таких видів риб, як карась, щука, судак, тарань, короп. Ознак хімічного забруднення не виявлено», — додали у громаді.

Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада Масовий мор риби у водосховищі села Нечаяне на Миколаївщині, фото: Нечаянська територіальна громада

Там пояснили, що Нечаянська сільська рада зверталася з проблемою обміління річки Березань до органів державної влади, однак «питання наповнення річки досі не вирішене».

Депутати Нечаянської сільської ради 11 червня 2025 року направили звернення до Голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду та голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма. У документі вони висловили глибоку стурбованість критичним зниженням рівня води в річці, що призводить до її заростання, погіршення кисневого режиму, загибелі живих організмів, а також до зменшення підземних водних горизонтів, завдяки чому жителі громади отримують питне водопостачання.

«Стан річки Березань обумовлений відсутністю постійного водотоку, що потребує регулярного поповнення води через систему шлюзів Південно-Бузької зрошувальної системи. Відповідне звернення було направлено з метою ініціювання системного вирішення проблеми на державному рівні», — пояснили у громаді.

За тиждень після звернення їм відповіли, що річка втратила здатність до самовідновлення та перетворилася на сезонний водотік. Наразі, кажуть у громаді, водність підтримується штучно — за рахунок скидів води з Ковалівського водогосподарського комплексу.

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«Регіональний офіс звернувся до Державного агентства водних ресурсів України з пропозицією внести зміни до державної програми водозабезпечення до 2030 року. Однак жодних конкретних дій станом на сьогодні не вжито», — додали у громаді.

Аналогічні листи також надсилали жителі сіл Нечаяне, Данилівка та Лук’янівка, через які протікає річка. Мешканці повідомили, що в умовах воєнного стану більшість родин виживають за рахунок особистого селянського господарства: утримують худобу та птицю, але через обміління річки втратили джерело водопостачання для тварин.

«Відповідь від Державного агентства водних ресурсів України повністю повторює попередню: проблема визнана, однак жодних реальних заходів для її вирішення досі не вжито», — розповіли у громаді.

Проблему з наповненням водою для напування худоби, додали у громаді, частково вдалося вирішити — там збудували корита та підвели водопостачання.

Побудовані мешканцями корита для напування худоби. Фото: Нечаянська територіальна громада

«Громада і надалі робить все можливе в межах своєї компетенції, щоб привернути увагу до проблеми. Проте подальше вирішення питання повністю залежить від дій відповідальних державних органів», — додали у громаді.

Нагадаємо, у селищі Первомайське шукають інвесторів для відновлення риборозведення та водозаповнення ставку, який за останній час сильно змілів.