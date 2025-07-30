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Кіберудар по «уряду» Криму: розвідка знайшла дані про вивезення дітей у Росію

Депортація українців. Ілюстративне фото: Слово і ділоДепортація українців. Ілюстративне фото: Слово і діло

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали доступ до серверів «уряду Криму» та виявили документи, що підтверджують масове викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Розвідники зібрали тисячі файлів, серед яких — списки вивезених дітей, характеристики на дітей-сиріт, рішення про призначення їм нових опікунів із громадян РФ, а також адреси, за якими росіяни розселили викрадених.

Дані свідчать про насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

— Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ — викрадення українських дітей — уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень, — заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Отримані докази мають допомогти у пошуку дітей, їхньому поверненню додому та притягненню до відповідальності винних.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру росіянину, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до Російської Федерації.

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