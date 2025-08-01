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Данія профінансує реконструкцію дюкеру в Соляних в Миколаєві

Працівники Миколаївводоканалу ремонтують мережі. Фото: пресслужбаПрацівники Миколаївводоканалу ремонтують мережі. Фото: пресслужба

У Миколаєві передали повноваження на реалізацію проєкту реконструкції дюкеру в мікрорайоні Соляні від департаменту архітектури ОВА до КП «Миколаївводоканал».

Таке рішення підтримали депутати під час сесії міської ради, 31 липня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, зміна замовника пов’язана з тим, що водоканал має попередню домовленість із Данською радою у справах біженців (DRC) щодо фінансування цього об’єкта.

— Ми виключаємо один з об’єктів з переліку в частині реконструкції об'єктів, пов'язаних з водогонами в місті Миколаєві, який раніше реалізовував департамент архітектури ОВА, і передаємо його водоканалу. У підприємства є попередня домовленість з DRC щодо фінансування, — сказав Ігор Набатов.

Йдеться про об’єкт «Реконструкція дюкеру в мікрорайоні Соляні через річку Інгул, 2 нитки Д 500 мм». У рамках ухваленого рішення водоканал стане замовником проєктних та будівельних робіт і отримає всю необхідну документацію для реалізації.

Нагадаємо, що в Держагентстві відновлення пообіцяли розпочати заповнювати водою новий водогін для Миколаєва після 25 липня. До цього казали, що це відбудеться 20 липня

Зокрема, у Миколаєві наприкінці липня протягом доби відключали водопостачання по всьому місту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

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