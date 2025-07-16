Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

У неділю, 20 липня, має розпочатися тестовий запуск нового водогону для Миколаєва.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин під час Ukraine Recovery Conference, що відбулася 10-11 липня у Римі.

Це буде тестова прокачка частини водогону: між станцією забору і першим підйомом споруди, пояснив Сергій Сухомлин.

— Минулого тижня був в Миколаєві — тоді нам залишалося прокласти останніх 600 метрів труб до миколаївських очисних. Паралельно йде монтаж насосного обладнання по всім насосним станціям, станціям прокачки. А 20 липня ми починаємо плановий запуск і тестову прокачку між станцією забору і першим підйомом. Це буде процес не на один день, а на кілька тижнів, але планово в серпні місяці Миколаїв має отримати воду, — пояснив Сергій Сухомлин.

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