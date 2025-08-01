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«Миколаївські парки» стверджують, що не поливають дерева у спеку, а рано-вранці та ввечері

Миколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП ПаркиМиколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП Парки

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» відповіло на скарги щодо посухи в зелених зонах міста. Вони запевняють, що дерева та кущі у парках поливають, але не посеред дня, а у ранковий та вечірній час.

Про це вони написали на сторінці підприємства у Facebook.

За словами працівників комунального підприємства, спека в середині літа особливо небезпечна для молодих дерев і клумб. Щоб волога краще засвоювалася ґрунтом, полив здійснюють дозовано, за розкладом, і в години, коли сонце менш активне. З початку літа графік роботи змінили — співробітники виходять на маршрути раніше.

— Миколаїв потерпає від аномальних температур, наприклад за даними Українського гідрометеорологічного центру, наприкінці липня було побито температурний рекорд у 39,1 °C. Тож така спека негативно впливає на насадження, але попри це працівники підприємства невпинно працюють для того, щоб зелені насадження залишались здоровими, мали гарний вигляд та активно розвивались, створюючи комфортне й естетичне середовище для мешканців та гостей міста, — повідомляють у «Миколаївських парках».

Миколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП ПаркиМиколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП Парки
Миколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП ПаркиМиколаївські парки стверджують, що дерева не поливають у спеку. Фото: КП Парки

Комунальники також вказують, що крім поливу, проводиться розпушування ґрунту, видалення бур’янів, санітарна обрізка та моніторинг стану зелених насаджень.

Нагадаємо, днями миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

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