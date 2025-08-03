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«Воду подаємо людям погодинно», — мер Нового Бугу розповів, що міські водомережі зношені й потребують заміни

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко розповів, що через зношеність та пориви водопровідної мережі воду в оселі місцевих жителів подають за графіком тричі на день.

Про це він розповів під час липневої конференції з відновлення України у Римі, йдеться у статті «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?». 

На конференції мер Нового Бугу підписав меморандуми з компаніями «Український консорціум з реконструкції» та «Мегават» на водопостачання, технічне переоснащення котельних для покращення системи теплопостачання населення.

— Цей меморандум дає нам можливість в майбутньому розробити та спроєктувати покращення водопостачання для нашої громади. Поки про гроші не йдеться, це лише наміри: знайомство і визначення точок дотику. Я гадаю, що першим кроком стане встановлення бювету доочистки питної води у громаді. А далі — будемо реалізовувати наші плани, — пояснив у коментарі «МикВісті» міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко у кулуарах конференції.

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко на конференції з відновлення України-2025, фото: «МикВісті»Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко на конференції з відновлення України-2025, фото: «МикВісті»

Мер розповів, що наразі ситуація з водою у Новому Бузі — важка, люди отримують централізоване водопостачання погодинно. 

— Наш водоканал був районним до 2021 року. Мережа водоканалу 60-х років побудови. Фактично вони зношені і потребують заміни — 350 кілометрів мережі по місту. Це велика протяжність, яка потребує заміни. Подача води людям сьогодні здійснюється погодинно: вранці, в обід і ввечері. Це проблема. Зараз ми намагаємось і подавати мешканцям воду, і ремонтувати відрізки, які потребують критичної заміни. Саме цей меморандум дає можливість покращити якість води та збільшити подачу до споживання, — розповів Максим Лагодієнко

Нагадаємо, жителі Нового Бугу поскаржились, що вода у кранах не відповідає якості питної. Тоді «МикВісті» звернулись за коментарем до керівника комунального підприємства «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради Миколи Майстренка. Він повідомив, що вода у крани містян надходить з Софіївського водосховища й до цього проходить декілька ступенів очистки. За його словами, воду фільтрують до такого стану якості, щоб її можна було використовувати для побутових потреб.

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