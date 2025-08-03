«Воду подаємо людям погодинно», — мер Нового Бугу розповів, що міські водомережі зношені й потребують заміни

Пошкоджені солоною водою труби, що зберігаються на підприємстві «Миколаївводоканал», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко розповів, що через зношеність та пориви водопровідної мережі воду в оселі місцевих жителів подають за графіком тричі на день.

Про це він розповів під час липневої конференції з відновлення України у Римі, йдеться у статті «МикВісті» «URC-2025: Чи була корисною для Миколаївщини найбільша конференція з відновлення України?».

На конференції мер Нового Бугу підписав меморандуми з компаніями «Український консорціум з реконструкції» та «Мегават» на водопостачання, технічне переоснащення котельних для покращення системи теплопостачання населення.

— Цей меморандум дає нам можливість в майбутньому розробити та спроєктувати покращення водопостачання для нашої громади. Поки про гроші не йдеться, це лише наміри: знайомство і визначення точок дотику. Я гадаю, що першим кроком стане встановлення бювету доочистки питної води у громаді. А далі — будемо реалізовувати наші плани, — пояснив у коментарі «МикВісті» міський голова Нового Бугу Максим Лагодієнко у кулуарах конференції.

Мер Нового Бугу Максим Лагодієнко на конференції з відновлення України-2025, фото: «МикВісті»

Мер розповів, що наразі ситуація з водою у Новому Бузі — важка, люди отримують централізоване водопостачання погодинно.

— Наш водоканал був районним до 2021 року. Мережа водоканалу 60-х років побудови. Фактично вони зношені і потребують заміни — 350 кілометрів мережі по місту. Це велика протяжність, яка потребує заміни. Подача води людям сьогодні здійснюється погодинно: вранці, в обід і ввечері. Це проблема. Зараз ми намагаємось і подавати мешканцям воду, і ремонтувати відрізки, які потребують критичної заміни. Саме цей меморандум дає можливість покращити якість води та збільшити подачу до споживання, — розповів Максим Лагодієнко.

Нагадаємо, жителі Нового Бугу поскаржились, що вода у кранах не відповідає якості питної. Тоді «МикВісті» звернулись за коментарем до керівника комунального підприємства «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради Миколи Майстренка. Він повідомив, що вода у крани містян надходить з Софіївського водосховища й до цього проходить декілька ступенів очистки. За його словами, воду фільтрують до такого стану якості, щоб її можна було використовувати для побутових потреб.