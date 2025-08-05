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У ЗСУ зʼявиться новий тип камуфляжу, але «піксель» залишиться, — Міноборони

У ЗСУ зʼявиться новий тип камуфляжу, але «піксель» залишитьс. Фото: Bumble-Dee/DepositphotosУ ЗСУ зʼявиться новий тип камуфляжу, але «піксель» залишиться. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Поява нового маскувального малюнка ММ-25 для речей Збройних сил України не означає, що звичний «піксель» — візерунок ММ-14 — повністю зникне.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запити військових.

Новий камуфляж затвердили ще в червні 2025 року — на запит головнокомандувача Збройних сил України та після численних звернень від військовослужбовців. Вони просили офіційно дозволити візерунок, який вже використовують на практиці, але раніше мали купувати його власним коштом.

Як пояснив начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Максим Кайола, рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання.

У Міноборони підкреслили, що ММ-25 — не заміна, а доповнення до чинного камуфляжу. Він вважатиметься альтернативним варіантом, як і «олива», «койот» або візерунок ММ-16Ф.

Новий маскувальний візерунок для ЗСУ. Фото: МіноборониНовий маскувальний візерунок для ЗСУ. Фото: Міноборони

Агентство оборонних закупівель ДОТ уже оголосило тендери на закупівлю пробних партій спорядження з новим камуфляжем. У 2025 році планують поставити по 20 тисяч одиниць. Це дозволить протестувати виробництво і поступово включити новий малюнок у систему постачання армії.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України працює над проєктом постанови Кабміну, яка визначатиме порядок і розмір грошових винагород для військовослужбовців, що створюють і впроваджують інноваційні розробки.

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