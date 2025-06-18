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Винагороди за інновації: Міноборони готує нові правила для військових розробників

Міноборони готує нові правила для військових розробників. Фото: МіноборониМіноборони готує нові правила для військових розробників. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України працює над проєктом постанови Кабміну, яка визначатиме порядок і розмір грошових винагород для військовослужбовців, що створюють і впроваджують інноваційні розробки.

Як зазначають в Міноборони, цей механізм має стати не лише справедливою оцінкою для військових винахідників, а й стимулом для нових технологічних рішень у сфері оборони.

«В умовах війни ми маємо не лише швидко створювати інновації для фронту, а й захищати їх. Тому Міноборони розбудовує систему охорони інтелектуальної власності», — пояснив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Він наголосив, що мова йде не тільки про оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонній сфері.

Для цього в структурі міністерства вже створили спеціальне Управління з питань інтелектуальної власності. Окрім того, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які Верховна Рада вже підтримала в першому читанні. Вони пропонують зміни до Цивільного кодексу щодо розподілу прав на інтелектуальну власність, створену військовими.

Очікується, що нова система дозволить державі зберігати права на розробки, створені за бюджетні кошти, а автори цих рішень отримуватимуть винагороду за свою роботу.

Нагадаємо, що уряд Данії надасть 300 мільйонів данських крон (майже 40 мільйонів євро) на інноваційний фонд, який допоможе Україні розвивати військові технології.

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