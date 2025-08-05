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ДБР: понад 29 тисяч бійців повернулись до ЗСУ після самовільного залишення частин

Понад 29 тисяч військових повернулись до ЗСУ після СЗЧ. Фото: Громадське радіоПонад 29 тисяч військових повернулись до ЗСУ після СЗЧ. Фото: Громадське радіо

З листопада 2024 року по серпень 2025 року понад 29 тисяч українських військовослужбовців, які раніше самовільно залишили свої частини, повернулися до війська.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтервʼю агентству «Інтерфакс-Україна».

— Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини, — зазначив він.

Правовий механізм для спрощеного повернення розробили спільно Державне бюро розслідувань, військова служба правопорядку, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора.

Посадовець нагадав, що цей механізм дозволяє військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, повернутись до служби у спрощеному порядку — з відновленням усіх видів забезпечення: грошового, продовольчого та речового.

Також за рішенням суду такі військові можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила термін для спрощеного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 30 серпня.

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