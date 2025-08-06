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Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення, яке втратили через обстріли

Фото: Суспільне РівнеУкраїнці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення, яке втратили через обстріли. Фото: Суспільне Рівне

Уряд дозволив безкоштовне відновлення водійських документів для громадян, які втратили їх через російські обстріли.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко 6 серпня.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє громадянам, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії, безоплатно відновити водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

За словами Юлії Свириденко, це стосується тих випадків, коли документи втратили через обстріли. Влада прагне мінімізувати бюрократичні барʼєри для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну», — наголосила вона.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України спростувало чутки про те, що використання «аварійки», як подяки на дорозі, може призвести до позбавлення водійських прав на рік.

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