У МВС пояснили, чи можна на дорозі дякувати «аварійкою»

Поліцейські перевіряють автівки на дорогах. Ілюстративне фото: Нацполіція

Міністерство внутрішніх справ України спростувало чутки про те, що використання «аварійки», як подяки на дорозі, може призвести до позбавлення водійських прав на рік.

У відомстві наголосили, що правила дорожнього руху не передбачають окремого пункту щодо ввічливого сигналу «аварійкою», наприклад, у відповідь на пропуск у черзі чи вибачення.

Водночас, згідно з пунктом 9.9 ПДР, аварійну сигналізацію слід вмикати лише у визначених випадках:

під час вимушеної зупинки;





на вимогу поліції або через засліплення фарами;





у разі технічних несправностей (якщо дозволено рух);





під час буксирування;





при посадці/висадці дітей;





при зупинці колони;





у разі ДТП.

У МВС підкреслюють, що хоч прояви ввічливості на дорозі вітаються, безпека має залишатися на першому місці. За неправильне використання світлових сигналів передбачений штраф (ст. 122 КУпАП), але не позбавлення прав.

«Завжди посилайтеся на офіційні джерела інформації, а не на гучні заголовки», — наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, що від початку року щонайменше дев’ятьох українських водіїв позбавили прав через порушення вимог військового обліку.