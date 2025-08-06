Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Завод у Миколаєві виставив на аукціон корпус недобудованого рефрижератора. Фото: МикВісті

Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара) продає недобудований корпус рефрижераторного судна проект 13450, його комплектуючі та матеріали. Стартова ціна лоту складає понад 21 мільйон гривень.

Відповідний аукціон розміщено на сайті Prozorro Продажі.

Зазначається, що судно почали будувати на заводі на замовлення приватного замовника у 1995 році, проте через низку об’єктивних причин його не добудовали і досі перебуває на стапелі заводу. В тому ж році було розпочато обробку металу судна, а закладка корпусу на стапелі №3 — на початку 1998 року.

Завод у Миколаєві виставив на аукціон корпус недобудованого рефрижератора Завод у Миколаєві виставив на аукціон корпус недобудованого рефрижератора Завод у Миколаєві виставив на аукціон корпус недобудованого рефрижератора

У описі лоту також вказується, що технічний стан обʼєкта, непридатний для подальшого використання. Недоцільним є і його відновлення та технічно ускладнено у зв’язку з тривалим зберіганням, а добудова судна економічно невигідна.

Окрім того, згідно висновку Державного науково-дослідницького експертного-криміналістичного центру МВС, багаторічне перебування судна на відкритому стапелі наразі не дає можливості для його добудови та спуску на воду.

— Корпус має множинні наскрізні корозії та тріщини обшивки. Частина конструкцій мають корозію до 40 %. Будь які роботи на об’єкті дослідження з добудови корпусних робіт та консервації впродовж останніх двадцяти п’яти років не проводились. Технічний стан недобудованого корпусу судна через багаторічне знаходження на відкритому стапелі (25 років), не відповідає необхідним регістровим вимогам ІМО, що не дозволяє здійснити його добудову та спуск на воду і робить все це недоцільним. Враховуючи вищевикладене, судовим експертом встановлено, що об’єкт дослідження не може бути використано за прямим призначенням – добудовано та приведено до стану придатності за цільовим призначенням, — йдеться у висновку.

Аукціон мав стартував 4 серпня, однак він так і не відбувся через відсутність учасників.

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У коментарі виданню ПН директор заводу Сергій Пилипчук розповів, що у 1993 році завод уклав контракт на будівництво судна з грецькою компанією Sea Emerland S.A. (дочірня структура Laskaridis Shipping). Однак судно так і не було добудовано.

Замовник подав до суду — і суд зобов’язав завод виплатити 267 мільйонів гривень компенсації. Керівник каже, що завод має відшкодувати борг грошима, а не самим судном. Тобто віддати судно замовнику – неможливо юридично. Саме тому було прийнято рішення виставити обʼєкт на аукціон.

— Вирішив піти по процедурі аукціону, щоб не було зайвих питань, щоб все було відкрито. Але аукціон не відбувся – не було учасників, тобто ми розуміємо, що запропонована ціна не є конкурентною. Насамперед через те, що необхідно витратити купу коштів, щоб підготувати судно для його подальшого транспортування до місця реалізації. Я спілкувався з людьми, які займаються металобрухтом, то всі кажуть, що вартість доставки до місця розборки, плюс роботи з поліплення металу складає десь 3 - 3,5 тисячі гривень на кілограм. Якщо взяти вагу судна і ці дані, то ціна вийде за межі того 21 мільйона гривень, — пояснив він.

При цьому огляду на те що перший аукціон не відбувся, то в другий раз його виставлять на продаж з меншою на 30% оціночною вартістю. Окрім цього, Сергій Пилипчук зауважив, що не всі кошти від продажу підуть на погашення боргу перед компанією Sea Emerland S.A.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Королівство Данія розглядає можливість використати територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» (в минулому завод імені 61 комунара) під суспільний простір.