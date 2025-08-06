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«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Жителька Миколаєва Галина Сеннікова звернула увагу на проблеми із зеленими насадженнями в парку Перемоги та поскаржилась на ігнорування з боку міської влади. 

Своє обурення вона висловила у соцмережах, опублікувавши текст звернення, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що на центральній алеї парку масово сохнуть дерева.

— Надіслала в Contact Center при Миколаївській міській раді такий запит: На центральній алеї парка Перемоги масово сохнуть дерева, які, як стверджує стенд, охороняються законом. А крім закону ними хтось опікується?, — написала Галина Сеннікова.

Жителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина СенніковаЖителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина Сеннікова
Жителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина СенніковаЖителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина Сеннікова
Жителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина СенніковаЖителька Миколаєва скаржиться на сухі дерева в парку Перемоги. Фото: Галина Сеннікова

Також вона повідомила, що її попередній допис, у якому йшлося про незахищені від сонця й дощу зупинки громадського транспорту, був видалений.

— До речі, попередній допис про те, що конструкції миколаївських зупинок не захищають від сонця і дощу, забанили. Звернення  на сайті міськради не зареєстрували (не прийшло повідомлення). Міськрада ігнорує громадян?, — написала Галина Сеннікова.

Їі підтримали інші жителі міста коментарях до допису, які розкритикували роботу КП «Миколаївські парки».

Раніше жителі Миколаєва вже неодноразово скаржились на те, як у місті доглядають за деревами, парками й скверами. 

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