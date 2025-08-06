«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги
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- Світлана Іванченко
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19:35, 06 серпня, 2025
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Жителька Миколаєва Галина Сеннікова звернула увагу на проблеми із зеленими насадженнями в парку Перемоги та поскаржилась на ігнорування з боку міської влади.
Своє обурення вона висловила у соцмережах, опублікувавши текст звернення, пишуть «МикВісті».
Вона зазначила, що на центральній алеї парку масово сохнуть дерева.
— Надіслала в Contact Center при Миколаївській міській раді такий запит: На центральній алеї парка Перемоги масово сохнуть дерева, які, як стверджує стенд, охороняються законом. А крім закону ними хтось опікується?, — написала Галина Сеннікова.
Також вона повідомила, що її попередній допис, у якому йшлося про незахищені від сонця й дощу зупинки громадського транспорту, був видалений.
— До речі, попередній допис про те, що конструкції миколаївських зупинок не захищають від сонця і дощу, забанили. Звернення на сайті міськради не зареєстрували (не прийшло повідомлення). Міськрада ігнорує громадян?, — написала Галина Сеннікова.
Їі підтримали інші жителі міста коментарях до допису, які розкритикували роботу КП «Миколаївські парки».
Раніше жителі Миколаєва вже неодноразово скаржились на те, як у місті доглядають за деревами, парками й скверами.
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