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«Саджанці сохнуть, дерева падають»: миколаївці скаржаться на стан зелених зон

Стан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна ТимченкоСтан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна Тимченко

Жителі Миколаєва частіше скаржаться на те, як у місті доглядають за деревами, парками й скверами. 

У групі Contact Center при Миколаївській міськраді з'явилося кілька звернень від містян, пишуть «МикВісті».

Так, Інна Тимченко звернула увагу на критичний стан дерев у сквері Адміралтейському. За її словами, молоді саджанці там повністю засохли без поливу.

— Молоді деревця всі засохли. Поливу немає, догляду теж. Поряд ще молодші саджанці повністю висохли. Прошу підприємству, у кого на балансі сквер організувати полив до 8 ранку або після 19:00 увечері тих дерев, які ще поки живі, — написала Інна Тимченко.

Стан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна ТимченкоСтан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна Тимченко
Стан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна ТимченкоСтан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна Тимченко
Стан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна ТимченкоСтан дерев в сквері Адміральському. Фото: Інна Тимченко

Андрій Тюрін обурився наслідками неякісного кронування дерев біля будинку на проспекті Космонавтів, 53/1. Він опублікував фото пошкоджених дерев і закликав комунальників прибрати залишки після варварського обрізання гілок.

Ще одне звернення надійшло з мікрорайону Ліски. Тетяна Лопасова повідомила, що у дворі на вулиці Біла, 82 нахилилася акація. Вона просить або викорінити дерево, або спробувати його укріпити.

— Дерево акації досить похилилось. Перше, що приходить на думку,  це викорінити, та можливо є спеціалісти, щоб поставити на місце, відновити його ріст? Бо з вітряної погодою може завалитися рано чи пізно, — повідомила Тетяна Лопасова.

Стан дерева після кронування комунальниками. Фото: Андрій ТюрінСтан дерева після кронування комунальниками. Фото: Андрій Тюрін
Стан дерева у Лісках. Фото: Тетяна ЛопасоваСтан дерева у Лісках. Фото: Тетяна Лопасова
Стан дерева у Лісках. Фото: Тетяна ЛопасоваСтан дерева у Лісках. Фото: Тетяна Лопасова

У коментарях до посту інші жителі пишуть, що вже повідомляли про це дерево, ще навесні, але ситуація не змінилась. 

Раніше комунальне підприємство «Миколаївські парки» відповіло на скарги щодо посухи в зелених зонах міста. Вони запевняють, що дерева та кущі у парках поливають, але не посеред дня, а у ранковий та вечірній час.

Нагадаємо, миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

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