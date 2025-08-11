Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

За тиждень на Миколаївщині народилась 81 дитина

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

На Миколаївщині минулого тижня з 4 по 10 серпня народилась 81 дитина.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчаток та 42 хлопчика.

З найменшою вагою 1730 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією преслужби Миколаївської міської ради, з 1 по 7 серпня в обласному центрі народилося 39 малюків, 16 хлопчиків і 23 дівчинки.

Нагадаємо, що в Миколаївські області з 28 липня по 3 серпня, у пологових відділеннях народилось 83 дитини.

