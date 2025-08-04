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За тиждень на Миколаївщині народилось 83 дитини

В Миколаївські області народилось 83 дитини. Фото: 06photo/DepositphotosВ Миколаївські області народилось 83 дитини. Фото: 06photo/Depositphotos

В Миколаївські області минулого тижня, з 28 липня по 3 серпня, у пологових відділеннях народилось 83 дитини.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 38 дівчаток та 45 хлопчиків.

Зазначається, що з найменшою вагою 1400 грам народилась дитина в КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради.

У пресслужбі Миколаївської міської ради проінформували, що в обласному центрі, з 25 по 31 липня, народилось 32 дитини. А саме, 15 дівчат та 17 хлопчиків.

Раніше повідомлялось, що з 21 по 27 липня, в пологових відділеннях Миколаївщини народилось 76 дітей.

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