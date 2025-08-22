Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В одному з ліцеїв Миколаєва обладнали укриття на понад 400 людей

У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада

У Центральному районі Миколаєва в одному з ліцеїв облаштували сучасне укриття, яке може вмістити понад 400 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Приміщення просторе, зручне та оснащене всім необхідним для безпечного перебування під час надзвичайних ситуацій.

У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада

«Наявність укриттів у навчальних закладах — це запорука спокою батьків та впевненості педагогів, що діти навчаються у безпечних умовах», — зазначають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій.

У міськраді запевняють, що робота з облаштування укриттів у школах і ліцеях триває системно.

У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві в ліцей обладнали укриття на понад 400 людей. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині в двох садочках Шевченківської громади планують побудувати швидкоспоруджувальні укриття цивільного захисту модульного типу за 13,5 мільйона гривень.

В Україну повернули 65 людей, яких Росія депортувала на кордон з Грузією
Зеленський: Туреччина хоче взяти на себе гарантії морської безпеки України
Зеленський відповів на «гарантії» з боку Росії
