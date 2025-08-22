Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Для двох садків Шевченківської громади планують побудувати нові укриття за ₴13,5 млн

Вход до одного з укриттів. Ілюстративне фото: МикВістіВход до одного з укриттів. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині в двох садочках Шевченківської громади планують побудувати швидкоспоруджувальні укриття цивільного захисту модульного типу за 13,5 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Укриття має з’явитися у садочку «Журавлик» Шевченківської сільської ради у селі Миколаївське. Вартість будівництва складає 6 мільйонів 92 тисячі 236 гривень. На об'єкті має виконати земельні роботи, улаштувати фундамент із бетонною підготовкою, гідроізоляцією та монтажем залізобетонних плит з армуванням. Будуть зведені підпірні та монолітні стіни і перегородки, виконано монтаж перекриттів і сходів. Крім того, передбачена гідроізоляція стін і фундаментів, а також утеплення покриттів і перекриттів.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Всередині укриття передбачені роботи з облаштування підлог, штукатурення та фарбування стін і перегородок. Також в переліку є роботи із забезпечення укриття елекктропостачанням, водопостачанням, каналізацією, опаленням та каналізацією. Укриття мають побудувати до 1 травня 2026 року.

Крім того, нове укриття побудують для Котляревського садочку «Барвінок» у селі Котляреве. Там передбачені аналогічні роботи, як і у попередньому укритті. На роботи планують витратити 7 мільйонів 436 тисяч 750 гривен, а завершити будівництво мають до 1 травня 2025 року.

Наразі учасники мають час подати пропозиції, переможців обох тендерів оберуть на аукціоні 5 вересня.

Скриншот тендеру з ProZorroСкриншот тендеру з ProZorro

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва побудували укриття для вихованців дитячого садочку №95. Сховище може вмістити до 150 дітей.

Разом з тим, у селищі Олександрівка Миколаївської області обрали підрядника для будівництва укриття в ліцеї. Вартість робіт оцінили у 43,7 мільйона гривень, проте аналітики виявили ймовірну переплату на будівельні матеріали — 6,6 мільйона гривень.

Крім того, у селі Степківка на Миколаївщині слідчі розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на капітальному ремонті школи та протирадіаційного укриття.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.

Apple Pay