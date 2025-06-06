Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

В Інгульському районі Миколаєва побудували укриття для вихованців дитячого садочку №95. Сховище може вмістити до 150 дітей.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Під час ремонту в укритті виконали капітальні роботи: замінили підлогу, оновили стіни та стелю. Приміщення обладнали системами вентиляції, протипожежною сигналізацією, необхідною технікою й меблями. Для дітей передбачили окремі ігрові та навчальні зони. Також у приміщенні встановили безбар’єрний вхід для відвідувачів з особливими освітніми потребами. Загальна площа укриття, включно з технічними приміщеннями, становить до 300 квадратних метрів.

Ремонтні роботи тривали з грудня 2024 року по квітень 2025 року. На облаштування укриття витратили 6,6 мільйона гривень. Проєкт реалізувала благодійна організація SavED у співпраці з фондом The LEGO Foundation.

За словами директорки дитячого садочка №95 Лесі Волощук, заклад не працював офлайн понад три роки через повномасштабне вторгнення.

— Наш заклад не працював офлайн три роки через війну. Діти навчалися дистанційно, ми надсилали батькам завдання у месенджерах. Будівля дитсадочку постраждала під час одного з обстрілів, щось нам вдалося поремонтувати. Але без облаштованого укриття ми взагалі не могли розпочати очні заняття. Тепер в безпечному підземному просторі у нас є все для цього — багато нових іграшок та одразу кілька кімнат для розвитку дітей», — розповідає Леся Волощук.

Директорка дитячого садочка №95 Леся Волощук. Фото: «МикВісті»

Співзасновниця благодійного фонду savED Анна Новосад розповіла, що в межах проєкту в Миколаєві облаштовують чотири безпечних укриттів для дитячих садочків і шкіл. За її словами, особливу увагу приділяють саме дошкільним закладам, які досі залишаються поза державною підтримкою:

— Загалом ми облаштовуємо чотири садочки, і два з них — мають школи. Ці укриття дозволять повернути понад 1500 дітей, включно зі школярами, до офлайн-навчання. Особливо важливо, що йдеться саме про дошкільну освіту. Адже державне фінансування вже другий рік поспіль спрямоване на шкільні укриття, а на садочки підтримки майже немає — цим займається або місцева влада, або неурядові організації. І це прикро, бо саме дошкільнятам найбільше потрібне живе спілкування. Садок онлайн — це як сухий дощ: речі, які не поєднуються», — каже Анна Новосад.

Приміщення потребувало значного переобладнання, адже раніше тут проходила теплотраса. Щоб перетворити технічний об’єкт на безпечне укриття, довелося виконати масштабні будівельні роботи.

— Якщо ви уявляєте собі катакомби чи кадри з моторошних фільмів — це було саме тут. Тут був великий теплопункт, проходила теплотраса, яка обслуговувала навколишні будинки. Ми співпрацювали з міською владою, аби комунальні служби прибрали свої інженерні мережі. Лише після цього змогли почати ремонт. Нам довелося вибрати щонайменше 1,2 метра ґрунту, щоб досягти необхідної висоти стелі згідно з нормами. Це важливо, аби люди могли стояти, дихати свіжим повітрям і перебувати в укритті без шкоди для здоров’я щонайменше 3–4 години, — каже співзасновниця фонду savED Анна Пуцова.

Співзасновниці благодійного фонду savED Анна Новосад та Анна Пуцова. Фото: «МикВісті»

На урочисте відкриття оновленого укриття завітав також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він наголосив, що створення безпечних умов для дітей — один із ключових напрямів у сфері дошкільної освіти, особливо в прифронтових регіонах.

— Безпека дітей під час освітнього процесу — один із наших головних пріоритетів. У час воєнного стану система дошкільної освіти стикається з серйозними викликами, особливо в прифронтових регіонах. Ми високо цінуємо допомогу партнерів, завдяки якій на Миколаївщині вдалося оновити укриття в чотирьох садочках. Це — не лише про захист, а й про безперервність освіти, спокій батьків та впевненість педагогів. Чим більше садочків буде адаптовано до безпекових викликів, тим більше дітей зможуть повернутися до повноцінного очного навчання. І ми рухаємося в цьому напрямку», — зазначив міністр.

Фоторепортаж

Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті» Відкриття підземного садочка в Миколаєві. Фото: «МикВісті» Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що у травні у Миколаєві в мікрорайоні Соляні відновили ще одне укриття в дитячому садочку. Сховище може вмістити до 800 осіб.

Також нещодавно завершили ремонт ще одного захисного укриття в яслах-садку. Облаштоване приміщення розраховане на 150 дітей та вихователів і відповідає вимогам безпеки.