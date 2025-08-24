Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський

У День Незалежності, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян.

Президент наголосив, що Україна будує майбутнє, у якому буде сила й міць для життя в безпеці та мирі. За його словами, українці зможуть відзначати День Незалежності на своїй землі, під своїм прапором, у спокої та з впевненістю в завтрашньому дні.

Володимир Зеленський підкреслив, що український народ віддає шану всім, хто захищає країну у війні, хто вистояв і переміг.

— Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо. Зі святом вас, великий народе великої країни!, —сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також привітав українців із 34-ю річницею незалежності. Лист із вітаннями він надіслав Володимиру Зеленському. Американський президент наголосив, що «народ України має незламний дух, а мужність країни надихає багатьох».