Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    24 серпня, 2025

  • 21.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 21.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський

У День Незалежності, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян.

Президент наголосив, що Україна будує майбутнє, у якому буде сила й міць для життя в безпеці та мирі. За його словами, українці зможуть відзначати День Незалежності на своїй землі, під своїм прапором, у спокої та з впевненістю в завтрашньому дні.

Володимир Зеленський підкреслив, що український народ віддає шану всім, хто захищає країну у війні, хто вистояв і переміг.

— Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо. Зі святом вас, великий народе великої країни!, —сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також привітав українців із 34-ю річницею незалежності. Лист із вітаннями він надіслав Володимиру Зеленському. Американський президент наголосив, що «народ України має незламний дух, а мужність країни надихає багатьох».

Останні новини про: Війна в Україні

Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині
«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
Реклама

Читайте також:

новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
новини

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності
Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині

«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині

3 години тому

Харків відсвяткував День міста під зоряним небом

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay