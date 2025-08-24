«Народ, який має незламний дух»: Трамп привітав Україну з Днем Незалежності

Трамп привітав Україну з Днем Незалежності. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп привітав українців із 34-ю річницею незалежності.

Лист із вітаннями він надіслав Володимиру Зеленському, а український президент опублікував його у соцмережах.

«Народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної нації», — наголосив Дональд Трамп.

Окремо американський президент заявив, що настав час зупинити «безглузді вбивства», і висловив підтримку переговорам, які можуть привести до справедливого та тривалого миру, зберігши суверенітет і гідність України.

У відповідь Володимир Зеленський подякував за привітання та підтримку, підкресливши, що Сполучені Штати стоять поруч з Україною у захисті незалежності, свободи та миру.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні завдавати ударів по Росії, і пообіцяв «цікаві часи» у майбутньому.