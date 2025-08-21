Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Трамп дорікнув Байдену за заборону Україні атакувати Росію та пообіцяв «цікаві часи»

Трамп розкритикував Байдена за політику щодо України. Фото: Euronews.comТрамп розкритикував Байдена за політику щодо України. Фото: Euronews.com

Президент США Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні завдавати ударів по Росії, і пообіцяв «цікаві часи» у майбутньому.

Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого наступника Джо Байдена за політику щодо України та заявив, що це була значна помилка не дозволити Києву атакувати військові об’єкти на території Росії.

«Дуже важко, а може і взагалі неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті: коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Брехливий і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДПОВІДАТИ, а лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?..» — написав Трамп.

Він також додав, що війни між Росією та Україною «ніколи б не сталося», якби він залишався президентом США.

Окрім цього, Трамп опублікував дві чорно-білі світлини: на одній він вказує пальцем на президента РФ Володимира Путіна, на іншій — колишній президент США Ричард Ніксон так само вказує на тодішнього керівника СРСР Микиту Хрущова.

Фото: Трамп в Truth SocialАлегорія Трампа на колишнього президента США Ричарда Ніксона. Фото: Трамп в Truth Social

Трамп завершив свій допис натяком, що попереду чекають «цікаві часи».

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом України Зеленським та лідерами країн Європи у Вашингтоні 18 серпня, Трамп заявив, що «Україна отримає багато землі, але не буде в НАТО».

