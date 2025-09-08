Миколаївські рятувальники вибороли нагороди на Кубку України зі стронгмену

Миколаївські рятувальники здобули призові місця на Фіналі Кубка України зі стронгмену. Фото: ДСНС

Миколаївські рятувальники здобули призові місця на Фіналі Кубка України зі стронгмену, який відбувся 7 вересня у Буковелі.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Руслан Данилюк, пожежний-рятувальник 25 ДПРЧ, посів 1 місце серед професіоналів у категорії до 80 кілограмів. Він також отримав другу кваліфікацію для участі в Чемпіонаті світу в Іспанії.

Олександр Онопрієнко, старший пожежний-рятувальник 27 ДПРЧ, став другим серед військовослужбовців у категорії до 110 кілограмів.

Денис Тиханков, начальник караулу 19 ДПРЧ, здобув 3 місце у категорії понад 110 кілограмів серед військовослужбовців.

«Серед учасників — наші колеги з Південноукраїнська та Миколаєва. Вони не лише рятують життя, а й доводять, що сила, витривалість та характер — це саме про професію, яку обрали. Чоловіки довели: українські рятувальники — сильні духом та тілом», — додали в управлінні.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року миколаївський рятувальник Валентин Озеров виборов для української збірної три медалі на Чемпіонат Європи з кікбоксингу ISKA 2025.