  вівторок

    9 вересня, 2025

  • 25°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25° Ясне небо

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 9 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Робоча;
  • вул. Трудова;
  • вул. Г. Петрової;
  • вул. Олексія Вадатурського
  • вул. Аркасівська;
  • вул. Привокзальна.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 21:00 за адресами:

  • вул. Новозаводська;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Водопійна;
  • вул. Космонавтів;
  • Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 2 Поперечна;
  • вул. Гліба Бабіча;
  • вул. Робоча;
  • пров. Місячий;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Сніжний;
  • пров. Суднозбиральників;
  • вул. Верхня;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Романа Клімова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».

