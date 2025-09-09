Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

Сьогодні, 9 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:

вул. 2 Поперечна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Робоча;

вул. Трудова;

вул. Г. Петрової;

вул. Олексія Вадатурського

вул. Аркасівська;

вул. Привокзальна.

Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 21:00 за адресами:

вул. Новозаводська;

вул. Дніпровська;

вул. Водопійна;

вул. Космонавтів;

Херсонське шосе.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 2 Поперечна;

вул. Гліба Бабіча;

вул. Робоча;

пров. Місячий;

пров. Пшеничний;

пров. Сніжний;

пров. Суднозбиральників;

вул. Верхня;

вул. Матвіївська;

вул. Романа Клімова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».