Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 09 вересня, 2025
-
Сьогодні, 9 вересня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 до 12:00 за адресами:
- вул. 2 Поперечна;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Робоча;
- вул. Трудова;
- вул. Г. Петрової;
- вул. Олексія Вадатурського
- вул. Аркасівська;
- вул. Привокзальна.
Електроенергія буде відсутня з 09:00 до 21:00 за адресами:
- вул. Новозаводська;
- вул. Дніпровська;
- вул. Водопійна;
- вул. Космонавтів;
- Херсонське шосе.
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 2 Поперечна;
- вул. Гліба Бабіча;
- вул. Робоча;
- пров. Місячий;
- пров. Пшеничний;
- пров. Сніжний;
- пров. Суднозбиральників;
- вул. Верхня;
- вул. Матвіївська;
- вул. Романа Клімова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.