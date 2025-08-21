«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВісті»

Росія з періодичністю завдає ударів по енергетиці Миколаївської області. Однією з наймасованіших стала атака у листопаді 2024 року: тоді 70% регіону опинилося без електропостачання. Відновлення тривало більше доби, у цей час в області працювали графіки аварійних відключень світла. Ця ситуація показала: навіть область із власною генерацією лишається вразливою.

Зараз перед Миколаївщиною стоїть питання, як зробити систему менш вразливою до ударів. Що вже роблять місцева влада, які запаси й резерви готує область і як у цьому допомагають міжнародні партнери — дізнавалися «МикВісті».

Чи готова Миколаївщина до відключень? Розбір у цифрах

За час повномасштабної війни у Миколаївській області зафіксували 1285 пошкоджень об’єктів розподілу електроенергії. Але 99% яких вдалося відновити, повідомили «МикВісті» в Миколаївській обласній військовий адміністрації. Це електричні мережі та обладнання, які використовуються для транспортування електроенергії від електростанцій до споживачів.

Проте особливо вразливими залишаються громади поблизу узбережжя, які близькі до лінії фронту: Очаківська чи Куцурубська. Вони досі досяжні для ворожої артилерії та FPV-дронів, і тому — у постійному ризику залишитися без світла, тепла та зв’язку.

В цих умовах область змушена будувати резервні сценарії. Наприклад, ключові електропідстанції укріпили інженерним захистом І рівня. Фактично це комплекс заходів, що забезпечують первинний рівень захисту обладнання від уламків ракет, дронів та інших загроз. Для цього використовують прості, але ефективні методи, такі як біг-беги (мішки з піском) або габіони (металеві сітки з піском), для створення бар'єру, який зменшить шкоду від ураження.

Знищені російськими обстрілами проводи обленерго, лютий 2024 року, фото «МикВісті»

Водночас усі заклади охорони здоров’я, школи, водоканали забезпечені генераторами, кажуть в Миколаївській ОВА. За офіційними даними їх понад 3,2 тисячі.

Ще один напрям — розподілена генерація. Це можуть бути сонячні панелі на дахах будинків, малі вітрові електростанції або інші джерела, що виробляють електроенергію та тепло для місцевого споживання.Їх впроваджують переважно на об’єктах соціальної сфери. Так, сонячні електростанції з’явилися у 31 закладі, з яких 24 — медичні. Окремо встановлюють когенераційні установки: дев’ять уже в роботі, ще 12 планують запустити до кінця поточного року.

Енергетичний острів для Миколаєва. Що це?

Наприкінці минулого року міська влада заговорила про плани створити «енергетичний острів». Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що це дозволить забезпечити Миколаїв електроенергією хоча б на кілька годин під час тривалих відключень електрики.

— За підтримки міжнародних партнерів ми займаємося питанням газової генерації. У нас є план створити у Миколаєві окремий енергетичний острів, щоб завдяки власним генераційним потужностям давати електроенергію хоча б погодинно під час тривалих вимкнень світла, — сказав він.

Після цього у міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста. Для цього вона має спочатку вивчити поточний стан енергетичної галузі міста, повідомив «МикВісті» перший заступник міського голови Віталій Луков.

— Як складається план? Спочатку збирається база даних – те, що в нас є. Потім визначається наше бачення і коригування нашого бачення до бачення партнерів для того, щоб отримати інвестиції для глобальної відбудови і підсилення стійкості громади, – сказав він.

Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Цю ідею підтримує Данія, яка також зараз займається вивченням стану та роботи енергетичної інфраструктури в області, сказав у коментарі «МикВісті» голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен.

— Ми підтримуємо цю концепцію про «енергетичний острів». Наприкінці 2022 року вже стало зрозуміло, що росіяни завдаватимуть удари по генерації і по розподілу електроенергії. Тому треба забезпечити для міста так звану сталу, незалежну, децентралізовану електрогенерацію. Тобто в межах міста встановлюються когенераційні установки, сонячна генерація. Ми вже у 2023 році зрозуміли, що це потрібно, і ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку, — сказав Якоб Хансен.

За сьогоднішніх реалій області потрібні різні джерела електроенергії, каже Якоб Хансен. Адже, наприклад, сонячні панелі не можуть виробляти електроенергію без сонця — тобто вночі чи за дуже густої хмарності вони практично не дають струму. А їх заряджені акумулятори при відключеннях можуть працювати від кількох годин до кількох діб, але все залежить від ємності та споживання.

— Це є виклики. Тому ми взагалі говоримо про диверсифікацію. Тобто має бути багато різних джерел електроенергії — не тільки для Миколаєва, але й для всіх громад. Тобто в ідеальному світі були б і вітряки, і сонячні панелі, і газові двигуни, тобто когенераційні установки, — пояснив Якоб Хансен.

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро. Як саме?

Зараз Данія надає Миколаєву підтримку в енергетичному секторі через Фонд підтримки енергетики (англ. Energy Community, — прим.).

— Тільки для «Миколаївоблтеплоенерго» на сонячній панелі, когенераційні установки тощо, а ще — на опалення, на котельні витрачено більше 20 мільйонів євро. І витрачається досі. Ще ми багато допомогли Миколаївській ТЕЦ, різними способами: це були теплотраси, енергоефективність, різні проєкти, — пояснив Якоб Хансен.

Керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві. Фото «МикВісті»

Данія зараз вивчає систему електророзподільних мереж Миколаївській області, каже Якоб Хансен.

— Ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати і, на жаль, завдавати удари. Ми зараз працюємо з «Миколаївобленерго», оскільки є певні вразливості саме в системі розподілення електроенергії. Тобто ми кажемо про електророзподільчі мережі, адже росіяни завдають удари саме по транзитним мережам. Навіть якщо генерується дуже багато електроенергії, наприклад, з вітропарків або Південноукраїнської АЕС, то ворог знищує підстанції «Укренерго» в області, — пояснив він.

Як Південноукраїнська АЕС працює в умовах війни?

Південноукраїнська атомна електростанція (ПАЕС) забезпечує більше 10% загальноукраїнського виробництва електроенергії — щорічно генерує близько 17-20 млрд кіловат-годин, повідомляє «Енергоатом».

Але в умовах російських обстрілів по українській енергетиці Південноукраїнська АЕС має оцінювати нові ризики та посилювати власну безпеку. Зокрема атомна електростанція будує інженерний захист, витрачаючи на це мільярди гривень.

Такому рішенню передували заяви Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про прольоти російських дронів біля Південноукраїнської АЕС. Лише за один тиждень біля Південноукраїнської АЕС пролетіли 17 російських ударних дронів.

«Деякі з яких перебували на відстані близько трьох кілометрів від станції», — повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Південноукраїнська АЕС. Фото: Getty Images

За ситуацією на АЕС щоденно спостерігають представники МАГЕТЕ, які перебувають там постійно. Остання їх ротація відбулася цього місяця — у серпні 2025 року. На атомну електростанцію прибула вже 45 команда міжнародних експертів, яка впродовж трьох тижнів займатиметься моніторингом ядерної та радіаційної безпеки там.

Спостерігати за ситуацією на Південноукраїнській атомній електростанції МАГАТЕ почало на запит України після того, як ворог обстріляв промислову зону АЕС. Це сталося 19 вересня 2022 року, ракета «Іскандер» впала за 300 метрів від реакторів.

Тоді ударною хвилею було пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Як наслідок — відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі.

Зараз обсяги генерації електроенергії в Миколаївській області значно перевищують внутрішнє споживання, повідомили «МикВісті» в обласній військовий адміністрації. Фактично, додали там, область — постачальник електроенергії для інших регіонів.

В області працюють атомна станція, вітрові та сонячні електростанції, а також когенераційні установки, повідомляв очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Проте область використовує лише до 10% від загальної кількості виробленої енергії.

Але, нагадав Віталій Кім, Миколаївщина є частиною загальної енергосистеми України, тому відключення електроенергії відбуваються відповідно до загальних правил, які стосуються всіх регіонів країни.

— Ми по-джентльменськи так само страждаємо і відключаємося, як і всі області. Україна — рівна. В нас не може бути питання з електрикою, але все залежить від того, наскільки важко після обстрілів страждає вся Україна, — пояснив він.

У Миколаєві через блекаут працюють «Пункти незламності». Фото «МикВісті»

Стратегія Миколаївщини полягає у поєднанні кількох рішень. Базову генерацію забезпечує Південноукраїнська АЕС, але головний акцент робиться на стійкості мереж: від інженерного захисту підстанцій до локальних систем електро- та теплопостачання. У лікарнях і школах встановлюють сонячні панелі та когенераційні установки, які дозволяють забезпечувати критичну інфраструктуру навіть під час атак. Міжнародні партнери вкладають у це десятки мільйонів євро, щоб зменшити ризики масових блекаутів. Повністю уникнути відключень неможливо, але область поступово вибудовує систему, здатну витримувати удари й забезпечувати стабільність для мешканців та економіки.

Юлія Бойченко, «МикВісті»