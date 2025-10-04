Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони через телеетери з «ясновидцями», — слідство

Чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства», фото: прокуратура України

Чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства». За даними слідства, їхніми жертвами, зокрема, були тяжкохворі та їхні родичі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Як встановили правоохоронці, групу ділків зібрав безробітний харків’янин. Він залучив трьох харків’ян — двох чоловіків та жінку. Разом вони організували схему дистанційного «цілительства» через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами фігуранти представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів переказувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення «обрядів», які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, «знімати вроки» та давати «зцілення».

Чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства», фото: прокуратура України Чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства», фото: прокуратура України Чотирьох жителів Харкова викрили на схемі дистанційного «цілительства», фото: прокуратура України

Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі. Загальна сума завданих збитків становить майже 6 мільйонів гривень.

Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Прокурори вже направили до суду обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (частини 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України). За цією статтею загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Організатору також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (частина 1 статті 209 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає до 6 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаївській області підозрюють директора будівельної компанії у завищенні вартості робіт і матеріалів під час ремонту фасаду лікарні в селі Березнегувате.