Клуб

Директора будівельної компанії на Миколаївщині підозрюють у привласненні ₴4,9 млн під час ремонту лікарні

У Миколаївській області підозрюють директора будівельної компанії у завищенні вартості робіт і матеріалів під час ремонту фасаду лікарні в селі Березнегувате.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в області.

Слідство встановило, що керівник підприємства уклав договір із лікарнею на виконання будівельних робіт з оздоблення фасаду будівлі медзакладу. Виконуючи замовлення, він вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт і таким чином незаконно отримав 4,9 мільйона гривень бюджетних коштів.

Підрядника підозрюють у розкраданні грошей під час ремонту в лікарні. Фото: Миколаївська обласна прокуратураПідрядника підозрюють у розкраданні грошей під час ремонту в лікарні. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Підрядника підозрюють у розкраданні грошей під час ремонту в лікарні. Фото: Миколаївська обласна прокуратураПідрядника підозрюють у розкраданні грошей під час ремонту в лікарні. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаївській області прокуратурі зазначили, що чоловіку повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України «Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні».

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у селі Степківка на Миколаївщині слідчі розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів на капітальному ремонті школи та протирадіаційного укриття.

