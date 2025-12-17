Ударив ножем у груди: на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у замаху на знайомого

на Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою у замаху на знайомого. Фото: Нацполіція Миколаївської області

На Миколаївщині поліцейські затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у спробі вбивство знайомого ножем.

За інформацією поліції Миколаївської області, інцидент стався в одному з будинків садового товариства. Після спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. За попередніми даними, підозрюваний кілька разів ударив ножем свого знайомого в область грудної клітини, після чого виштовхав його з будинку.

На місце події прибули медики швидкої допомоги та правоохоронці. Потерпілого госпіталізували, його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Наразі обвинуваченого затримали, йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Південноукраїнську поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві свого 62-річного знайомого під час п’яної сварки.