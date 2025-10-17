  • пʼятниця

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У Миколаївській області запроваджено дві черги аварійних відключень електроенергії. Ілюстративне фото: «МикВісті» Відключення електроенергії. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У п’ятницю, 17 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :

  • пр. Центральний
  • вул. Рюміна

Окремо з 9:00 до 17:00 світло буде відсутнє

  • вул. Адміральська
  • вул. Набережна,
  • Узвіз Інгульський
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Адмірала Белінського
  • пров. 1 Польовий

Також з 8:00 до 12:00 проводитимуть роботи за адресами:

  • вул. Маріупольська,
  • пр. Центральний

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

