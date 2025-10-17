Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
7:30, 17 жовтня, 2025
У п’ятницю, 17 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
З 10:00 до 16:00 без світла залишаться жителі :
- пр. Центральний
- вул. Рюміна
Окремо з 9:00 до 17:00 світло буде відсутнє
- вул. Адміральська
- вул. Набережна,
- Узвіз Інгульський
- вул. Василя Стуса
- вул. Адмірала Белінського
- пров. 1 Польовий
Також з 8:00 до 12:00 проводитимуть роботи за адресами:
- вул. Маріупольська,
- пр. Центральний
Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
