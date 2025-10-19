  • неділя

    19 жовтня, 2025

  • 10.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сили оборони України атакували НПЗ, газопереробний завод і склад пального росіян

У ніч проти 19 жовтня Сили оборони України атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та газопереробний завод в Оренбурзі. А ще — базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у ніч проти 19 жовтня атакували оператори 14 окремого полку БпАК Сил безпілотних систем. Під ударом була установка первинної переробки нафти. Зараз на підприємстві пожежа.

Цей НПЗ розташований приблизно за 1 000 км від державного кордону України, у Самарській області РФ. Завод виробляє понад 20 різновидів товарів, а щорічний обʼєм первинної переробки становить 4,9 мільйона тонн.

Оренбурзький газопереробний завод атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в РФ «Чорна іскра». За попередньою інформацією під атакою була одна з установок переробки й очищення газу.

Цей завод розташований за 1 500 км від кордону, він є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії.

Нагадаємо, Військово-морські сили України успішно знищили російський склад боєприпасів у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операція проводилася спільно з підрозділом Служби безпеки України.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що його дружина Меланія активно допомагає у поверненні викрадених українських дітей
ВМС знищили російський склад боєприпасів на Кінбурнській косі
У розмові з Трампом Путін вимагав повного контролю над Донеччиною в обмін на Запорізьку та Херсонську області, — WP
Реклама

Читайте також:

новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У розмові з Трампом Путін вимагав повного контролю над Донеччиною в обмін на Запорізьку та Херсонську області, — WP
ВМС знищили російський склад боєприпасів на Кінбурнській косі
Трамп заявив, що його дружина Меланія активно допомагає у поверненні викрадених українських дітей

ВМС знищили російський склад боєприпасів на Кінбурнській косі

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

2 години тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні