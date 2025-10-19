ВМС знищили російський склад боєприпасів на Кінбурнській косі

Військово-морські сили України успішно знищили російський склад боєприпасів у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині. Операція проводилася спільно з підрозділом Служби безпеки України.

Її результати продемонстрували у відео. Відповідні кадри опублікували Військово-Морські Сили ЗС України.

«У районі Кінбурнської коси знищено склад БК російських окупантів», — йдеться в повідомленні.

Опубліковані кадри показують детонацію боєприпасів та повне руйнування складу, що свідчить про ефективність операції.

Спільна робота морських підрозділів і спецпідрозділу СБУ дозволила вразити стратегічно важливий об’єкт ворога, що використовувався для накопичення боєкомплекту. Командування ВМС підкреслило, що така взаємодія дозволяє проводити удари з максимальною точністю і мінімізувати ризики для власних сил.

«Кожен влучний удар — крок до перемоги!», — резюмували у ВМС.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.