Для підприємств 20 жовтня діятимуть обмеження електропостачання, — «Укренерго»

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото «МикВісті»

У всіх регіонах України з 06:00 до 22:00 20 жовтня застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго» 19 жовтня.

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі», — йдеться у повідомленні.

Водночас, додали там, в Чернігівській області обленерго наразі застосовують погодинні відключення для побутових споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо», — додали в «Укренерго».

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням.

Детальніше про те, як регіон планує витримати зимовий період можна прочитати у статті «МикВісті» «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».