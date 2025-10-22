  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 14.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

СБУ презентувала нове покоління морських дронів Sea Baby, які били по Кримському мосту

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У пʼятницю, 22 жовтня, Служба безпеки України представила оновлене покоління морських дронів Sea Baby і повідомила, що їх уже використовували в успішних операціях у Чорному морі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За повідомленням відомства, саме такі дрони уразили Керченський (Кримський) міст у червні 2025 року. Тоді, як зазначили в Службі безпеки України, бійці замінували опори мосту під водою.

Оновлені моделі можуть долати дистанції понад 1500 кілометрів і нести до 2000 кілограмів вантажу. Дрони отримали посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Окрім цього, нові Sea Baby оснащені гіростабілізованою кулеметною установкою з автоматичною системою захоплення й розпізнавання цілей. Інша модель може переносити важке озброєння — зокрема 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

Бригадний генерал Служби безпеки України Іван Лукашевич підкреслив, що Служба безпеки України є ідеологом нового типу морської війни.

«Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України в Чорному морі. Завдання президента Володимира Зеленського — нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо», — наголосив він.

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ
У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУУ СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

Нагадаємо, що морські дрони «Sea Baby», на які українці збирали кошти через платформу «UNITED24», оснастили системами «Град». У 2024 році модернізований безпілотник уже випробували та вони вже активно борються з окупантами на Кінбурнській косі.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні дрон РФ атакував автомобіль: поранено водія
РФ атакувала Харків: горить дитсадок, загинув чоловік
В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла
РФ атакувала Харків: горить дитсадок, загинув чоловік
У Херсоні дрон РФ атакував автомобіль: поранено водія

Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн

У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону

1 година тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні