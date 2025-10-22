СБУ презентувала нове покоління морських дронів Sea Baby, які били по Кримському мосту

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У пʼятницю, 22 жовтня, Служба безпеки України представила оновлене покоління морських дронів Sea Baby і повідомила, що їх уже використовували в успішних операціях у Чорному морі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За повідомленням відомства, саме такі дрони уразили Керченський (Кримський) міст у червні 2025 року. Тоді, як зазначили в Службі безпеки України, бійці замінували опори мосту під водою.

Оновлені моделі можуть долати дистанції понад 1500 кілометрів і нести до 2000 кілограмів вантажу. Дрони отримали посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Окрім цього, нові Sea Baby оснащені гіростабілізованою кулеметною установкою з автоматичною системою захоплення й розпізнавання цілей. Інша модель може переносити важке озброєння — зокрема 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».

Бригадний генерал Служби безпеки України Іван Лукашевич підкреслив, що Служба безпеки України є ідеологом нового типу морської війни.

«Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України в Чорному морі. Завдання президента Володимира Зеленського — нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо», — наголосив він.

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

У СБУ представлено нове покоління морських дронів Sea Baby. Фото: СБУ

Нагадаємо, що морські дрони «Sea Baby», на які українці збирали кошти через платформу «UNITED24», оснастили системами «Град». У 2024 році модернізований безпілотник уже випробували та вони вже активно борються з окупантами на Кінбурнській косі.