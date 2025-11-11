  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 11.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Не варто заряджати всі гаджети після повернення електроенергії, — енергетичний експерт УІМ

Блекаут у Миколаєві, листопад 2024 року. Містяни провели без світла майже дві доби. Фото: «МикВісті»Блекаут у Миколаєві, листопад 2024 року. Містяни провели без світла майже дві доби. Фото: «МикВісті»

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв радить не вмикати на зарядку всі гаджети одразу після повернення електроенергії, бо це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

За його словами, стрибки напруги виникають, коли одночасно вмикають павербанки, зарядні пристрої та користуються пральними машинами чи бойлерами.

Реклама

«Тут, знаєте, питання громадської відповідальності. Ця війна не десь далеко на сході, по лінії фронту — це війна на території всієї нашої країни. Ми маємо бути максимально мобілізовані й з повагою ставитись одне до одного. А також ставитись з повагою до нашої енергосистеми, бо це національне надбання», — зазначив експерт.

Він наголосив, що не слід одночасно вмикати всі пристрої після припинення знеструмлень.

«Поділюся цікавим інсайтом. За три останні воєнні зими компаніями, які продають накопичувачі, українцям продано близько 0,5 ГВт потужностей для побутових потреб. Можемо сміливо сказати, що вдома у українців зараз перебуває потужність, еквівалентна половині атомного реактора», — додав Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

У коментарі кореспондентці «МикВісті» посадовець запевнив, що міська влада максимально відреагувала на потреби установ і продовжує працювати, щоб убезпечити містян.

Останні новини про: Відключення електроенергії

До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада: хто й на скільки буде без електрики
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні встановили сонячну електростанцію

Аліна Квітко
новини

Лідер спільноти бізнесменів «МрійДій» підтримав знесення 192 дерев для будівництва АЗС в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відкриють 70 точок для продажу ялинок та святкових прикрас

Анна Гакман
новини

В ОВА запевнили: ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру в Миколаєві

Альона Коханчук
новини

До шкільних їдалень Миколаєва закуплять теплові шафи: управління освіти вже оголосило тендер на ₴3,4 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Графік відключень світла на Миколаївщині 12 листопада: хто й на скільки буде без електрики
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада

ДОПОМОГА

У Південноукраїнську родини загиблих військових зможуть отримати допомогу на придбання пічного палива

КОРУПЦІЯ

Колишньому віцепрем’єру Чернишову оголосили підозру у незаконному збагаченні

3 години тому

Наглядова рада «Миколаївводоканал» оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора

Головне сьогодні