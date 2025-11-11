Не варто заряджати всі гаджети після повернення електроенергії, — енергетичний експерт УІМ

Блекаут у Миколаєві, листопад 2024 року. Містяни провели без світла майже дві доби. Фото: «МикВісті»

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв радить не вмикати на зарядку всі гаджети одразу після повернення електроенергії, бо це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

За його словами, стрибки напруги виникають, коли одночасно вмикають павербанки, зарядні пристрої та користуються пральними машинами чи бойлерами.

«Тут, знаєте, питання громадської відповідальності. Ця війна не десь далеко на сході, по лінії фронту — це війна на території всієї нашої країни. Ми маємо бути максимально мобілізовані й з повагою ставитись одне до одного. А також ставитись з повагою до нашої енергосистеми, бо це національне надбання», — зазначив експерт.

Він наголосив, що не слід одночасно вмикати всі пристрої після припинення знеструмлень.

«Поділюся цікавим інсайтом. За три останні воєнні зими компаніями, які продають накопичувачі, українцям продано близько 0,5 ГВт потужностей для побутових потреб. Можемо сміливо сказати, що вдома у українців зараз перебуває потужність, еквівалентна половині атомного реактора», — додав Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

У коментарі кореспондентці «МикВісті» посадовець запевнив, що міська влада максимально відреагувала на потреби установ і продовжує працювати, щоб убезпечити містян.