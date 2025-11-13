  • четвер

    13 листопада, 2025

  • 7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада: хто й скільки буде без електрики

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада. Архівне фото: «МикВісті»Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 14 листопада. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві у п'ятницю, 14 листопада, в залежності від черги, прогнозують від 9 до 14 годин без світла.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 — 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 — 00:30 - 07:30; 18:00 - 21:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

2.1 — 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 11 годин

2.2 — 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

3.1 — 04:00 - 11:00; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 13 годин

3.2 — 00:00 - 00:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 10 годин

4.1 — 00:00 - 00:30; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 10 годин

4.2 — 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 11 годин

5.1 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30

Всього: 14 годин

5.2 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00

Всього: 13 годин

6.1 — 00:30 - 04:00; 14:30 - 20:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

6.2 — 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 15:30 - 20:30

Всього: 12 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

Останні новини про: Відключення електроенергії

В «Укренерго» пояснили чому в Україні не у всіх областях відключають світло
«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути
В «Миколаївобленерго» пояснили чому під час відключень працюють ліхтарі та є світло у сусідів
Реклама

Читайте також:

новини

Погрожував поліцейським і хизувався статусом: прокурора Миколаєва звільнили після скандалу у кафе

Світлана Іванченко
новини

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві знову з’явилися мітки на спил дубів біля «Зорі»: мешканці занепокоєні відновленням будівництва АЗС

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

Аліна Квітко
новини

«Перший дрон пробиває, другий заходить», — мер Очакова вважає, що замість захисних сіток треба закуповувати більше РЕБів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

В «Миколаївобленерго» пояснили чому під час відключень працюють ліхтарі та є світло у сусідів
«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути
В «Укренерго» пояснили чому в Україні не у всіх областях відключають світло

СПОРТ

Танцівниця з Миколаєва перемогла на чемпіонаті світу в Нідерландах

У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

4 години тому

Головне сьогодні