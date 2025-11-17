  • понеділок

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 17 листопада, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по проспекту Центральному не буде води за адресами:

  • Проспект Центральний 171, 173;
  • вулиця 3 Слобідська, 56а, 50, 52, 54, 54а, 56;
  • вулиця І. Бедзая, 110, 110а, 110б, 112;
  • д/с «Хаямушка», ЗОШ 53.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві витратять 8 мільйонів гривень на ремонт доріг після робіт водоканалу.

