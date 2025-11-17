У Миколаєві померла дружина захисника Маріуполя, який вже 4-й рік у російському полоні

У Миколаєві від раку померла Ірина Данилова — дружина військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти Яна Данилова, який із 2022 року утримується в російському полоні. У подружжя залишився 5-річний син.

Про трагедію повідомили подруги Ірини Наталія Ніколаєва та Марина Бурло.

У Миколаєві померла дружина захисника Маріуполя, який уже четвертий рік перебуває в російському полоні. Фото: Ірина Данилова У Миколаєві померла дружина захисника Маріуполя, який уже четвертий рік перебуває в російському полоні. Фото: Ірина Данилова

На своїй сторінці в соцмережах Ірина ділилася страхами, через які проходила під час боротьби з хворобою.

«Найбільший мій страх — залишити свого синочка. І свою близнючку, мою найріднішу половинку. Я так сильно їх люблю! Мені страшно думати про те, що я вже ніколи не обійму чоловіка», — писала Ірина.

Діагноз рак яєчників Ірині встановили у 2022 році. Вона вирішила залишитися в Україні й проходити лікування в Миколаївському обласному онкоцентрі. Після терапії хвороба повернулася: у 2023 році медики виявили тимому — рак вилочкової залози. Ірина перенесла шість курсів лікування.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У 2024 році лікарі діагностували метастаз у малому тазу, частину кишківника довелося видалити. Згодом жінці встановили ще один діагноз — карциному прямої кишки. Попри численні операції та постійне лікування, стан Ірини погіршувався.

Її чоловік Ян Данилов востаннє зателефонував Ірині 7 квітня 2022 року, перед тим як потрапив у полон після боїв у Маріуполі.

Поховають Ірину у вівторок, 18 листопада, о 12:00 на місцевому кладовищі.

Раніше повідомлялось, що у липні 2025 року, під час дев’ятого етапу обміну з російського полону до України повернули миколаївських морських піхотинців.