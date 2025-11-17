У Миколаєві померла дружина захисника Маріуполя, який вже 4-й рік у російському полоні
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:18, 17 листопада, 2025
-
У Миколаєві від раку померла Ірина Данилова — дружина військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти Яна Данилова, який із 2022 року утримується в російському полоні. У подружжя залишився 5-річний син.
Про трагедію повідомили подруги Ірини Наталія Ніколаєва та Марина Бурло.
На своїй сторінці в соцмережах Ірина ділилася страхами, через які проходила під час боротьби з хворобою.
«Найбільший мій страх — залишити свого синочка. І свою близнючку, мою найріднішу половинку. Я так сильно їх люблю! Мені страшно думати про те, що я вже ніколи не обійму чоловіка», — писала Ірина.
Діагноз рак яєчників Ірині встановили у 2022 році. Вона вирішила залишитися в Україні й проходити лікування в Миколаївському обласному онкоцентрі. Після терапії хвороба повернулася: у 2023 році медики виявили тимому — рак вилочкової залози. Ірина перенесла шість курсів лікування.
У 2024 році лікарі діагностували метастаз у малому тазу, частину кишківника довелося видалити. Згодом жінці встановили ще один діагноз — карциному прямої кишки. Попри численні операції та постійне лікування, стан Ірини погіршувався.
Її чоловік Ян Данилов востаннє зателефонував Ірині 7 квітня 2022 року, перед тим як потрапив у полон після боїв у Маріуполі.
Поховають Ірину у вівторок, 18 листопада, о 12:00 на місцевому кладовищі.
Раніше повідомлялось, що у липні 2025 року, під час дев’ятого етапу обміну з російського полону до України повернули миколаївських морських піхотинців.
