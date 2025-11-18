  • вівторок

    18 листопада, 2025

  • 7.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 18 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Світла не буде понад 10 годин: попередні графіки відключення на Миколаївщині 19 листопада

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у середу, 19 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Тривалість без світла становитиме від семи до десяти годин залежно від черги.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–20:30

Всього: 10 годин

2.1 — 00:00–03:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин

2.2 — 10:00–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00–00:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

Всього: 7 годин 30 хвилин

3.2 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

4.1 — 00:00–03:00, 13:30–20:30

Всього: 10 годин

4.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00

Всього: 7 годин

5.1 — 00:00–00:30, 06:30–10:00, 13:30–18:30

Всього: 9 годин

5.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.1 — 06:30–13:30, 17:00–20:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.2 — 03:00–06:30, 14:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 9 годин 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріл.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 16 листопада: графік
Попередній графік відключень світла у Миколаївській області на 17 листопада
Коли вимикатимуть світло на Миколаївщині 18 листопада: попередні графіки
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що в бюджеті Миколаєва шукають ₴60 млн на зарплати — заберуть у ЖКГ та будівництва

Юлія Бойченко
новини

МОЗ відповідатиме за відбір підрядника для реконструкції обласної дитячої лікарні в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Сєнкевичу показали, яким може стати новий ДОФ

Анна Гакман
новини

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Обіцяні журналістам відкриті апаратні наради у мера Миколаєва перенесли на наступний рік

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Коли вимикатимуть світло на Миколаївщині 18 листопада: попередні графіки
Попередній графік відключень світла у Миколаївській області на 17 листопада
Коли вимикатимуть світло у Миколаївській області 16 листопада: графік

За ексмера Одеси Труханова внесли заставу у справі про привласнення землі

59 хвилин тому

Сесія у Вознесенську: як депутати зупиняли ліквідацію КП, а мер хотів матюкатися через ярмарок у Раковому

Головне сьогодні