Світла не буде понад 10 годин: попередні графіки відключення на Миколаївщині 19 листопада

Відключення світла. Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві та по області у середу, 19 листопада, очікуються планові відключення електроенергії. Тривалість без світла становитиме від семи до десяти годин залежно від черги.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

1.2 — 00:00–03:00, 06:30–10:00, 17:00–20:30

Всього: 10 годин

2.1 — 00:00–03:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин

2.2 — 10:00–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

3.1 — 00:00–00:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

Всього: 7 годин 30 хвилин

3.2 — 03:00–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

4.1 — 00:00–03:00, 13:30–20:30

Всього: 10 годин

4.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00

Всього: 7 годин

5.1 — 00:00–00:30, 06:30–10:00, 13:30–18:30

Всього: 9 годин

5.2 — 06:30–10:00, 13:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.1 — 06:30–13:30, 17:00–20:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

6.2 — 03:00–06:30, 14:30–17:00, 20:30–00:00

Всього: 9 годин 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріл.