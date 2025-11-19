  • четвер

Клуб

Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД у разі втрати

Посвідчення учасника бойових дій. Ілюстраційне фото: Міністерство у справах ветеранівПосвідчення учасника бойових дій. Ілюстраційне фото: Міністерство у справах ветеранів

Міністерство оборони оновило порядок видачі нового посвідчення учасника бойових дій у випадках його втрати, викрадення або для військовослужбовців, які повернулися з полону.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Тепер для оформлення нового посвідчення УБД більше не потрібно додавати документ із Національної поліції про прийняття та реєстрацію заяви щодо втрати чи викрадення посвідчення. Також звільненим із полону військовим не доведеться подавати матеріали службового розслідування.

У разі втрати посвідчення військовослужбовець подає рапорт командиру своєї частини. Звільнені з військової служби мають звернутися до ТЦК та СП, у якому перебувають на обліку.

Якщо статус УБД було надано через міжвідомчу комісію при Міністерстві у справах ветеранів, то й за новим посвідченням потрібно звертатися саме до цього міністерства.

До заяви на отримання дубліката посвідчення УБД необхідно додати:

  • копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності);

  • лист талонів та його копію;

  • копію першої сторінки паспорта або ID-картки;

  • дві кольорові фотокартки 3 × 4 см на матовому папері, де обличчя займає 65–70% зображення.

Нагадаємо, міністерство у справах ветеранів розробляє низку нових програм допомоги для ветеранів війни — зокрема щодо тривалого лікування, лікування шрамів, абілітації та подолання залежностей.

