Держава оплачуватиме ветеранам лікування шрамів і допомагатиме долати залежності

Зустріч із ветеранами у Вознесенську. Фото: Миколаївська обласна рада

Міністерство у справах ветеранів розробляє низку нових програм допомоги для ветеранів війни — зокрема щодо тривалого лікування, лікування шрамів, абілітації та подолання залежностей.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

За її словами, вже готується постанова щодо тривалого лікування. Оплату послуг здійснюватиме Національна служба здоров’я України. Контрактуватимуть організації, які можуть надавати довготривалу медичну та медсестринську допомогу людям із тяжкими травмами.

«Це можуть бути люди зі спінальними травмами або з тяжкими черепно-мозковими пораненнями. Думаю, що ми почнемо в кінці року контрактувати, а послуга почне надаватися з 2026 року», — сказала Наталія Калмикова.

Реклама

Також у міністерстві готують постанову щодо оплати лікування рубців і шрамів.

«Зовнішній вигляд дуже багато означає для людини, її готовності йти працювати, виходити в люди. Маю амбіцію ухвалити цю програму в цьому році, але фінансування, ймовірно, почнеться наступного», — додала вона.

Ще один напрям — запровадження експериментального проєкту лікування залежностей у ветеранів. Програма охоплюватиме всі види залежностей: ігрову, комп’ютерну, алкогольну, наркотичну.

«Вона повинна включати цілу низку заходів — від профілактики та верифікації схильності людини ще на початку служби до лікування, підтримки, працевлаштування. Крім того, будуть враховані моделі дій у разі, якщо людина через зловживання вже скоїла злочин», — зазначила міністерка.

Крім того, у 2025 році Мінветеранів планує запустити проєкт з абілітації ветеранів. Його мета — допомогти військовим після реабілітації набути або відновити побутові навички, необхідні для самостійного життя.

За її словами, ідеться про навчання, яке триватиме стільки, скільки потрібно для того, щоб людина почувалася комфортно у своєму житті, у своєму новому тілі. Сюди буде входити, зокрема, і фізична адаптація: як готувати, як прибирати, як застеляти ліжко — побутові навички, які людині, можливо, треба заново освоювати після поранення.

Нагадаємо, директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що з початку повномасштабної війни за допомогою у працевлаштуванні звернулися майже 40 тисяч ветеранів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Чи важко ветеранам працевлаштуватись у Миколаєві, або чому досвід війни не гарантує роботу в мирному житті».