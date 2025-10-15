  • середа

Охочих працевлаштуватися на Миколаївщині вдвічі більше, ніж вакансій

На Миколаївщині кількість безробітних удвічі перевищує число вакансій. Фото: Суспільне МиколаївНа Миколаївщині кількість безробітних удвічі перевищує число вакансій. Фото: Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині кількість шукачів роботи вдвічі перевищує число наявних вакансій. Подібна ситуація спостерігається і в інших прифронтових регіонах — на Херсонщині цей показник утричі більший, а на Донеччині — удесятеро.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю «РБК-Україна».

Вона зазначила, що така ситуація характерна саме для прифронтових областей. Натомість у більш спокійних регіонах країни попит на роботу значно нижчий, і кількість вакансій часто перевищує кількість шукачів.

За словами Юлії Жовтяк, після початку повномасштабного вторгнення на українському ринку праці відбулися суттєві зміни.

— До повномасштабного вторгнення у нас були часи роботодавця, зараз — час працівників. Якщо раніше бізнес розміщував вакансії і було по 40 відгуків на одну пропозицію, то тепер один-два — і це вважається добре, — зазначила вона.

Крім того, очільниця Держслужби зайнятості відзначила зростання кількості звернень від ветеранів і ветеранок, одночасно зі зменшенням заяв від внутрішньо переміщених осіб. З початку повномасштабної війни за допомогою у працевлаштуванні звернулися майже 40 тисяч ветеранів.

Нагадаємо, що Головне управління ДСНС України у Миколаївській області теж оголосило набір на службу за низкою вакансій.

Також комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає нових працівників.

